1600Km Boyunca Antarktika'yı Tek Başına Geçmeye Çalışan Adam

33 yaşındaki Colin O'Brady, bugüne dek hiçbir insanoğlunun başaramadığını başarmak için yola çıktı.

Daha önce Antarktika'yı tek başına keşfetmeyi çalışan herkes ya yolculuğunu erkenden sonlandırdı ya da hayatını kaybetti. 33 yaşındaki O'Brady, erzak ve malzeme yenilemesi yapmadan yolculuğunu tamamlamaya çalışacak.

Yaklaşık 100 yıldır defalarca denenen bu yolculuk bir kez daha deneniyor. Yaklaşık 181 kilogramlık yiyecek, ısı maskesi ve birçok malzemeyle yola koyulan O'Brady, gerekli bütün malzemeleri eşi Jenna O'Brady ile hazırlamış. Rus kargo uçağı ile Ross Buz Sahanlığı'nın tepesine inecek olan O'Brady, günde yaklaşık 22 kilometre yol giderek yaklaşık 70 gün boyunca, hiçbir erzak yardımı almaksızın yürüyecek.

Beraberinde bir GPS tarayıcısı da götüren O'Brady için yön bulmak pek bir sorun olmayacak. 24 saatlik gün ışığı kendisine yardım etmeye zaten hazır. Bununla birlikte güneş ışığında uyuyabilmesi için beraberinde bir uyku maskesi de taşıyor. Kamera, akıllı telefon ve solar şarj aleti gibi teknolojik cihazlarının hepsinin yedeğini de götüren O'Brady'nin -18 derecelik soğuklukla da boğuşması gerekecek.