Dahi Çocuk Laurent, Mezuniyetine Günler Kala Okulu Terk Etti

Laurent Simons, yalnızca 9 yaşında üniversite mezunu olma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Dünyanın en genç üniversite mezunu olmayı hedefleyen Laurent, bu hedefi gerçekleştirmeye sadece günler kala okulu bıraktı.

Laurent Simons, 9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olma yolunda ilerliyordu. Hollanda’da yer alan Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği eğitimi alan Laurent, ailesinin kararı sonucunda okulu terk etti.

Micheal Kearney, 10 yaşında ABD’deki Alabama Üniversitesi’nden mezun olarak şu anda ‘dünyanın en genç üniversite mezunu’ unvanını elinde tutuyor. Laurent Simon ise 26 Aralık’ta 10. yaş gününü kutlamadan önce bu unvana sahip olmak istiyordu.

Üniversite yönetimi, Laurent’in 26 Aralık’tan önce mezun olamayacağını belirtti:

Belirlenen mezuniyet planının gerçekçi olmadığını savunan üniversite yönetimi, Laurent’in hâlihazırda girmesi gereken sınav sayısını gerekçe gösterdi. Üniversite yönetimi, Laurent’in bu unvana sahip olması için öngörülen zaman çizelgesinin akademik gelişim açısından uygun olmadığı kanaatindeydi.

Laurent’in ailesi Lydia ve Alexander Simons çifti de üniversitenin sunduğu bu akademik takvimi kabul etmeyerek Laurent’in üniversite eğitimine son verdi. Aileden gelen iddialara göre üniversite, Laurent’in lisans eğitimini Aralık ayının sonuna kadar tamamlayabileceğini söyleyip daha sonra ise bir anda bu kararı değiştirerek Laurent’in akademik takvimini 2020 yılının ortalarına kadar uzatmıştı.

Üniversite, Laurent’i 'intihal' ile suçladı:

Aile, üniversite yönetimi tarafından aldıkları e-postalarda Laurent’in eşsiz bir çalışma performansına sahip olduğunun ve olağanüstü yeteneklere sahip bir çocuk olduğunun özellikle üzerinde durulduğunu belirtiyor ancak Laurent’in ailesi, üniversiteyi zorbalıkla suçluyor.

Laurent’in annesi olan Lydia Simons, üniversite yönetimi ile yaptıkları karşılıklı konuşmalarda ‘Laurent’e daha fazla baskı yapmaları gerektiğini’ söylediklerini iddia ediyor. Laurent’in babası Alexander ise üniversitenin, oğlunu ‘intihal’ ile suçlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ailenin iddialarına göre daha teste tabi tutulmamış taslak bir makalede alıntı listesi olmadığından dolayı üniversite Laurent’i intihalle suçladı. Bunun ardından Laurent, Instagram hesabı üzerinden Eindhoven Teknik Üniversitesi yönetiminin iftira attığını söyledi. Aile, Laurent ile birlikte yola devam etmek isteyen birçok üniversite olduğunu ve çocuklarının sağlam bir duruş sergilemeye devam edeceğini belirtti.