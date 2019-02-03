Dahi Milyarder Elon Musk'ın Kullandığı 11 Mobil Uygulama

Tesla ve SpaceX isimleri anıldığında bahsetmemenin neredeyse imkansız olduğu Elon Musk, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça "teknoloji sever" bir insan. Peki Elon Musk, telefonunda hangi uygulamaları kullanıyor?

Elon Musk, son birkaç senedir hem uzay hem de otomobil alanında yaptığı yatırımlar ve getirdiği yenilikler ile sıkça duyduğumuz bir isim. Her ne kadar kendisi dahi bir milyarder olsa da, o da sizler bizler gibi standart bir akıllı telefon kullanıyor. Onun telefonunu özel yapan şey ise kullandığı uygulamalar. Gelin Elon Musk'un kullandığı mobil uygulamalardan 11 tanesine birlikte göz atalım.

11. E-Posta uygulamaları

10. CNN Uygulaması

9. Google Haberler

8. Smart News

7. Microsoft Office Uygulamaları

6. Bulut Depolama Uygulamaları

5. Pillow (Uyku Takip Uygulaması)

4. Uzay Haberleri Uygulaması

3. Bilim Haberleri Uygulaması

2. Nova Launcher

1. NASA Uygulaması

Elon Musk'ın kullandığı birçok uygulama, hepimizin kullandığı standart uygulamalar gibi görünüyor. Bu uygulamalar arasında yer alan Pillow ise Musk'ın uyku sorunları çektiğini ve bu sorunları çözmeye çalıştığını gösteriyor.