Smart, Forease+ Adlı Konsept Aracını Görücüye Çıkardı

Daimler'ın sahibi olduğu elektrikli araba üreticisi Smart, çok da büyük bir firma olmamasına rağmen kendine oldukça güveniyor. Alman firma, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Forease+ adlı konsept arabasını sergileyecek.

Otomobil pazarı hepimizin bildiği gibi oldukça çekişmeli. Elektrikli araçların yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığı günlerde piyasada kendisine yer edinmeye çalışan Smart, yakın gelecekte batacağını söyleyen raporların aksine kendisinden emin.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği Forease+, ABD'ye özel olarak satılan elektrikli arabası Fortwo'nun üçüncü neslinden esinlenilmiş. Hatta öyle ki aracın içinin birçok kısmı, ön konsol ve dokunmatik ekran, aynı üretim bandından çıkıyor.

Konsept tasarım, Smart'ın agresif ve fütüristik yönünü gösteriyor. 17,6 kilowaat/saatlik lityum-iyon batarya ve 160 N.m tork ile 80 beygir güç üreten motora sahip olan Forease+, sadece 93 kilometrelik bir menzile sahip. Her ne kadar farklı fiyat bantlarında olsalar da fikir olması açısından söylemek gerekirse Tesla'nın en uygun fiyatlı aracı Model 3, 338 kilometre boyunca bataryası bitmeden seyahat edebiliyor.

Smart, Forease+ konseptinin gelecekte neye dönüşeceğini belirtmedi. Bu aracın üretime geçip geçmeyeceğini düşünüyorsanız firmanın geçmişte sıradışı modellerle şaşırttığını söylememiz gerek. Smart'ın ürettiği 2002 yılında orijinal Fortwo'nun özel üretim serisi olan Crossblade aracı, kapısı ve ön camı olmayan bir otomobildi. 2019'da benzer bir şey olup olmayacağını beraber göreceğiz.