Otonom araçlar trafiğe çıkmadan önce yayaların güvenliğiyle ilgili olan konuların birine çözüm getirmeye çalışan Daimler, yayalarla iletişim kurabilecek ve güvenliğini sağlayacak bir konsepti tanıttı.

Kendi kendini sürebilen arabaları hayatımızın her yerinde görmeden önce uzun bir araştırmanın yapılması ve teknolojinin uygulanması gerekiyor. O zamana kadar bazı otomobil üreticileri yalnızca teknoloji üzerinde değil ayrıca bu araçların yayalarla iletişimi üzerinde de araştırmalar yapıyorlar.

Mercedes-Benz’in sahibi Daimler, kendi kendini sürebilen bir aracın çalışırken yayalarla nasıl iletişim kuracağı konusundaki ilk konseptini ortaya koydu: göz teması.

Alman otomotiv devi, pazartesi dünü yaptığı duyuruda, yapılan araştırmalarda arabalar insanlarla göz kontağı kurabilirse insanların kendilerini rahat hissedebileceklerini ortaya koydu. Bu sebeple firma Mercedes S-Class sedanlarında kullanacağı ve “Kooperatif Araba” isimli 360 derece kamera sistemi geliştirdi.

Daimler’ın konseptinde, yayalarla iletişim kurmak için ön camda, ızgarada, farlarda, arabanın tavanında ve aynalarda turkuaz ışık şeritleri bulunuyor. Aracın tavanında bulunan ışıklar yayalar karşıya geçerken aracı insansı kılabilmek için yayaları takip etmektedirler. Yani kelimenin tam anlamıyla araçlar insanların varlığını anlamak için onları izler. Aracın üstündeki ışıklar da insanlara aracın otomatik sürüşte olduğu ya da birinin aracı kullandığı konusunda bilgi verir.

Bu işlemlerin hepsi araştırmalarda yayalar ve araç arasında bir güven ortamı oluşturabilmek için yapıldı. Bu sayede yayalar, aracın gerçek bir insan tarafından ya da otonom şekilde kullanıldığını yapay bir göz teması yoluyla anlayabilecekler.