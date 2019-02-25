  • Sean Scott, Dalgaların İçindeki Köpek Balıklarını Çekti

Dalgaların İçerisinde Yakalanan 2 Köpek Balığının Ürkütücü Fotoğrafı

1 dk okuma süresi
15
5
1
1
1
Avustralya'da çalışmalarına devam eden ünlü fotoğrafçı Sean Scott'ın dalgaların içinde görüntülediği köpek balıklarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ünlü fotoğrafçı Sean Scott, birkaç yıl önce büyük bir dalga içindeki iki köpek balığını görüntülediğinde Batı Avustralya sahilindeydi. Scott, bu muazzam fotoğrafı Canon 5D Mark IV fotoğraf makinesi ve Canon 100-400mm lens yardımıyla çekti.
İLGİLİ HABER

İnsan Vücudunun Yaptığına İnanamayacağınız 10 Şey

Ünlü fotoğrafçı bu görüntüyü kaydetmek için ekipmanlarını kurarken şans da ondan yanaydı. Köpek balıklarını görüntülediğinde dalgalar cam kadar şeffaftı. Bahsi geçen görüntüyü kaydeden Scott, bununla yetinmedi ve drone kullanarak bölgeyi yukarıdan izlemeyi tercih etti.
İLGİLİ HABER

39 Yıl Suçu Olmadan Hapis Yatan Adam, 21 Milyon Dolar Tazminat Alacak

Drone yardımıyla bölgeyi daha iyi bir bakış açısından görüntüleyen fotoğrafçı, aynı bölgede 200'den fazla köpek balığı olduğunu gördü. Bahsi geçen fotoğrafa aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bölgede çekilen diğer fotoğrafları için ise Sean Scott'ın sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz.

Kaynak : https://petapixel.com/2019/02/25/this-photo-shows-sharks-inside-a-wave/
Etiketler: canon, köpek balıkları, sean scott
15
5
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
15
5
1
1
1