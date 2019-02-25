Sean Scott, Dalgaların İçindeki Köpek Balıklarını Çekti

Avustralya'da çalışmalarına devam eden ünlü fotoğrafçı Sean Scott'ın dalgaların içinde görüntülediği köpek balıklarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ünlü fotoğrafçı Sean Scott, birkaç yıl önce büyük bir dalga içindeki iki köpek balığını görüntülediğinde Batı Avustralya sahilindeydi. Scott, bu muazzam fotoğrafı Canon 5D Mark IV fotoğraf makinesi ve Canon 100-400mm lens yardımıyla çekti.

Ünlü fotoğrafçı bu görüntüyü kaydetmek için ekipmanlarını kurarken şans da ondan yanaydı. Köpek balıklarını görüntülediğinde dalgalar cam kadar şeffaftı. Bahsi geçen görüntüyü kaydeden Scott, bununla yetinmedi ve drone kullanarak bölgeyi yukarıdan izlemeyi tercih etti.

Drone yardımıyla bölgeyi daha iyi bir bakış açısından görüntüleyen fotoğrafçı, aynı bölgede 200'den fazla köpek balığı olduğunu gördü. Bahsi geçen fotoğrafa aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bölgede çekilen diğer fotoğrafları için ise Sean Scott'ın sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz.