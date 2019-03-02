6 Metre Uzunluğundaki Tembel Hayvan Fosilleri Keşfedildi

Dalgıçlar eski bir devasa tembel hayvan fosilini bir düden içinde keşfettiler. Tembel hayvan, bugünkülerin aksine tam 6 metre uzunluğunda.

Yaklaşık 27 bin yıl önce dev bir tembel hayvan, şimdi Belize olarak bilinen yerdeki çimenli bitki örtüsünde su arıyordu. Su birikintisi tembel hayvanı biraz rahatlatmış olsa da, orada oluşan çöküntü hayvanın hayatına son verdi.

2014 yılında dalgıçlar, yerin 21 metre altındaki bir çukurda toprağa gömülü devasa bir tembel hayvan kalıntısı keşfetti. Araştırmacılar, suyun derinliklerine Maya uygarlığı eserlerini araştırmak için inmiş olsalar da, tembel hayavanın uyluk kemiğini, büyük bir dişini, ve bir kol kemiğini ortaya çıkardılar.

Eremotherium laurillardi olarak isimlendirilen bu antik tembel hayvanlar, günümüzdekilerden çok daha büyüktü. 4 metrelik boyu ve 6 metrelik uzunluğuyla 6,5 tona kadar çıkabilen bu hayvanların nesli, 14 bin ila 10 bin yıl önce tükenmişti. Burada keşfi yapılan fosil ise 27 bin yaşında.

Konuyu araştıran ekipler, 27 bin önceki Last Glacial Maximum adı verilen bu dönemde tembel hayvanın beslenme alışkanlığının nemli ve kuru mevsimler arasında değiştiğini ortaya çıkardı. Kurak mevsimlerde daha çok odunsu bitkileri tercih eden tembel hayvanlar, nemli mevsimlerde çimleri, çalıları ve çiçekleri yiyordu.

Araştırmanın yazarlarından biri olan ve Illinois Üniversitesi'nde çalışan Lisa Lucero, tembel hayvanın bu yeteneğinin bu kadar uzun süre neslinin tükenmemesine yardımcı olduğunu düşünüyor.