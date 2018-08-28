  • Devasalığıyla Şok Eden Bir Mürekkep Balığı Keşfedildi

Dalgıçlar, Devasalığıyla Şok Eden Bir Mürekkep Balığı Keşfetti

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Dalgıçlar, görünüş olarak ahtapot ile bilindik sinema figürümüz olan 'Gulyabani' karışımı deniz canlısı olan devasa bir mürekkep balığına rastladılar.

Okyanuslar gezegenimizin yüzeyinin yüzde 70’ini kaplıyor olsa da bilim insanları, her yıl 2.000'den fazla yeni deniz canlısı türü keşfediyorlar. Daniel, Jack ve Matthew Aplin üçlüsü bu korkunç yaratıkla karşılaşmadan önce arabanın içindeydiler. Üç kardeşten birisi olan Daniel, açıklamalarında şu sözleri kullandı: "Yolun hemen kenarında duran garip yaratık dikkatimizi dağıttı. Arabamızı kenara çektiğimizde gözlerimize inanamadık. Bu korkutucu yaratık, devasa bir mürekkep balığıydı." 
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Yine Daniel'ın açıklamalarına göre bu canlı türü 4,2 metre uzunluğundaydı. Dalgıç olan kardeşlerden diğer ikisiyse bu uzunluğun kendi ölçümlerinde kimi zaman 4,5 metreye kadar çıkabildiğini söyledi. 
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Tüyler ürperten deniz canlısı, şimdiye kadar karşılaşılan en büyük mürekkep balığı gözlerine sahip. Üç kardeş, bu canlı türünün incelenmesi içinse Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'ne (National Institute of Water and Atmospheric Research) başvurdu. 

Kaynak : https://www.sciencealert.com/divers-in-new-zealand-have-found-a-giant-squid-and-it-s-inkredible
Etiketler: mürekkep balığı
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