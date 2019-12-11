ExoLung isimli bir sistem, dalgıçlara sonsuz miktarda oksijen sunuyor. Geliştirilen yeni sistemle, dalgıç yüzmeye devam ettiği müddetçe oksijen elde ederek nefes almaya devam edebiliyor.

Su altında yüzmek için dalgıçlar, oksijen tüpleri ya da şnorkel kullanırlar. Oksijen tüpleri ve şnorkellerin yanında yüzey destekli dalış sistemleri de sualtı dalışları için kullanılıyor. Geliştirilen yeni bir sistem, yüzey destekli dalış sistemlerinde devrim yaratabilir.

ExoLung ismi verilen sistem, diğer yüzey destekli dalış sistemleri gibi hem güvenlik hem de hava girişi için bir şamandıraya sahiptir. Şamandıra bir hortum ile dalgıcın gövdesinin önündeki ikili sisteme bağlanır. İkili sistemin içinde bulunan pompa, dalgıcın bacaklarındaki kayışlarla bağlıdır.

Bu sistemde dalgıç bacaklarını uzattığında, kayışlar pompayı çeker. Pompanın çekilmesi ile ikili sistemdeki su dışarı çıkarılır ve hava ikili sistemin içinde kalır. Bacakların çekilmesi ile kayışlar gevşer ve su basıncı pompanın suyu sert gövdeye geri doldurmasına ve havanın solunmak üzere sıkıştırılmasına neden olur.

Şnorkelle yüzme ve tüplü dalış arasındaki boşluğu dolduran yüzey kaynaklı taşınabilir solunum donanımları, pil gücü veya basınçlı hava depolaması ile sınırlıdır. Daha önceki yüzey kaynaklı solunum donanımları, 10 dakika ile 45 dakika arasında bir süre oksijen sağlayabiliyorlardı.

ExoLung’un tasarımcısı Jörg Tragatschnig, sistemin oksijen desteğinin sonsuz olduğunu söylüyor. Tragatschnig, dalgıç yüzmeye devam ettiği sürece sistemin oksijen vermeye devam edeceğini açıkladı.

ExoLung’un 5 metrelik hortumu hem dalgıcın çok fazla enerji harcamasını engelleyecek hem de dalgıcın riskli alanlarda bulunması engelleyebilir. Sonsuz şekilde oksijen sağlayacak ExoLung, 3.5 kg ağırlığında , 40 x 30 x 30 cm büyüklüğünde. Ultra hafif olarak isimlendirilen, benzer bir sistem olan AirBuddy’nin ağırlığı ise ExoLung’un ağırlığının üç katıdır.

Sualtında dalgıç yüzdüğü sürece oksijen sağlayacak ExoLung sistemi hala prototip aşamasında. ExoLung’un geliştiricisi Tragatschnig, ExoLung için patent başvurusunda bulundu ve sistemin patenti bekleniyor.

ExoLung’un geliştiricisi Jörg Tragatschnig, 5 metre hortumlu olan ExoLung için 300 avro (yaklaşık 1930 lira) fiyat öngörüyor. 7 metrelik ExoLung’un pro modeli için ise 550 avro (3540 lira) fiyat öngörüyor. Jörg Tragatschnig, ExoLung’u tanıtmak için önümüzdeki ay gerçekleştirilecek ISPO Münih spor fuarında yer alacak.

ExoLung’un kullanımı ile ilgili paylaşılan video: