Başrollerinde Daniel Craig, Chris Evans ve Ana de Armas gibi oyuncuların yer aldığı Knives Out, devam filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Filmin yapımcılarından Ram Bergman, Daniel Craig'in rolüne geri dönmek istediğini açıkladı.

Yönetmen Rian Johnson'ın geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren ve gişede başarı yakalayan polisiye komedi filmi Knives Out'un devam filmiyle geri döneceği açıklandı. Ayrıca ünlü oyuncu Daniel Craig'in yeni filmde de dedektif Benoit Blanc rolüyle karşımıza çıkacağı bildirildi.

Johnson, duyuruyu Altın Küre Ödülleri'nin partisinde, The Hollywood Reporter'a yaptı. Yönetmen, filmi gelecek yıl içinde prodüksiyona sokmak istediğini ve Craig'in yarattığı karakterin geri döneceğini açıkladı. Knives Out'un yapımcılardan Ram Bergman da, "Daniel filmi yaparken çok eğlendi ve daha fazlasını yapmak istiyor" sözleriyle, Craig'in rolüne geri dönmek istediğini belirtti.

Knives Out devam filminin çekimlerine 2021'de başlanması planlanıyor

Craig, filmde yer alan bir diğer oyuncu Ana de Armas ile birlikte ilk kez Altın Küre'ye aday oldu. Knives Out'un oyuncu kadrosunda; Captain America rolüyle öne çıkan Chris Evans, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filminin yıldızlarından Ana de Armas ve James Bond olarak tanıdığımız Daniel Craig'in yanı sıra Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, LaKeith Stanfield, Katherine Langford ve Jaeden Martell gibi isimler yer alıyor.

Film, zengin bir aile ve hemşirelerinin (Armas), yaşlı bir aile üyesinin (Christopher Plummer) evde ölü bulunmasının ardından bir dedektif (Craig) tarafından soruşturulmasını konu alıyor. Knives Out, eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı ve Altın Küre'de en iyi komedi filmi dalında aday gösterildi. Ancak film ve oyuncular, ne yazık ki ödül alamadı.

Yaklaşık 40 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Knives Out, bilet satışlarından yaklaşık 235 milyon dolar hasılat elde etti. Film, ABD'de Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filmini gişede geçme yolunda ilerliyor.