Danimarka’da Bataklıktan Yükselen DNA Şekilli Gözlem Kulesi

Danimarka’da Kuzey Denizi’ni gören bir milli parkta çift sarmallı DNA modelinden ilham alınarak tasarlanmış bir gözlem kulesi, bu yaz ziyarete açıldı. Deniz seviyesinden 36 metre yüksekte eşsiz manzaralar sunan Marsk Tower’ı gelin yakından tanıyalım.

Farklı nesnelerden ilham alınarak inşa edilmiş kule, heykel ve benzeri yapılardan çok fazla gördük. Hatta dev çay bardağı, dev zeytin gibi yapıları görmesek daha iyi olablirdi. Ancak merak etmeyin, bu sefer ‘bir şeyin dev versiyonu’ olarak inşa edilmiş yapıların güzel bir örneğiyle karşılaşacaksınız.

Danimarka’da bulunan bir milli parkta ziyaretçileri heybetiyle karşılayan, DNA modelinden ilham alınarak tasarlanmış gözlem kulesiyle tanışın. 25 metre yüksekliğindeki Marsk Tower, Wadden Denizi Milli Parkı’nın sembol anıtı olmakla kalmıyor; aynı zamanda ziyaretçileri benzersiz Kuzey Denizi manzaralarıyla buluşturuyor.

Wadden Denizi'ne eşsiz bir bakış sunuyor

Marsk Tower’ın yapımında DNA’nın sarmal yapısından ilham alındı. Aslında işlevi için inşa edilen gözlem kulesi, bu tasarımla birlikte çoktan sembol anıt haline geldi. Geçtiğimiz sene yapımı hemen hemen tamamlanan yapı, geçtiğimiz ağustos ayında tamamen ziyaretçilere açıldı.

Bjarke Ingels Group adında, bu tarz işlerle bilinen bir mimari şirketi tarafından tasarlanan çift sarmal kule, merdivenlerden oluşan sarmallarında iki farklı yön barındırıyor. Daha açık söylemek gerekirse 146 basamaklı sarmal ziyaretçiyi yukarı yönlendirirken 131 basamaklı sarmal aşağı indiriyor. Sarmalların tam ortasında da “ben tıkanırım” diyenler için asansör bulunuyor. Tepeye çıktığınızda ise deniz seviyesinden 36 metre yükseğe çıkmış oluyorsunuz.

Marsk Tower’ın tasarım ve konumu hoşunuza gitti mi? Türkiye’de bu tarz yapılar görmeyi ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.