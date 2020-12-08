Deniz Altı Tüneli, 64 dk'lık Mesafeyi 16 dk'ya İndirecek

Danimarka Krallığı'na bağlı Faroe Adaları'nda açılan bir tünel, 64 dakikalık yolculuk süresini 16 dakikaya indirecek. Tünel, 55 km olan Torshavn ile Strendur ve Satlnes arasındaki mesafeyi 17 km'ye indirecek.

Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Faroe Adaları'ndaki şehirler arasına bu ay açılacak olan bir deniz altı tüneli ve kavşak, 64 dakikalık yolculuk süresini sadece 16 dakikaya indirecek. Jalopnik'te yer alan habere göre bunu yaparken de yolculara oldukça güzel bir manzara sunacak.

Eysturoy Tüneli, Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn ile kuzeyde yer alan Strendur ve Saltnes köylerini birbirine bağlayacak. 11,24 km uzunluğundaki tünel ağı, 19 Aralık tarihinden itibaren halkın kullanımına açılacak.

1 saatlik yolculuk, 16 dakikaya inecek

Torshavn'dan yukarıda bahsettiğimiz köylere olan 55 km'lik uzaklık, tünelin açılmasıyla birlikte sadece 17 km'ye düşecek. 2017'nin başlarında başlanan ve Haziran 2019'da üç rotası birleştirilen tünelin en derin noktası deniz seviyesinden 186 metre aşağıdayken eğim 5 dereceden fazla değil.

Tünel, iki nokta arasındaki mesafeyi neredeyse üçte birine indirmenin yanı sıra görsel açıdan da oldukça güzel. Sürücülere buz ve su katmanlarının altında ilerliyormuş hissi veren tüneldeki ışıklandırmalar ve kavşağındaki heykeller Faroeli bir sanatçı olan Trondur Patursson tarafından tasarlandı.

Maliyetinin 1,4 milyar Danimarka Kronu (1,78 milyar TL) olduğu tahmin edilen Eysturoy Tüneli'nin günlük 6 bin araç tarafından kullanılacağı öngörülüyor. Tüneli kullanacak olan sürücülerin tek yön gidiş ücreti 75 Danimarka Kronu (95 TL) olacak.

Ayrıca Eysturoy Tüneli'ne ek olarak Sandoy Tüneli olarak adlandırılan bir tünel daha bulunuyor. Ancak Sandur ve Skopun şehirlerini birbirine bağlayacak olan tünelin 2023 yılına kadar tamamlanması beklenmiyor.