Netflix ve Marvel ortaklığında izleyiciyle buluşan ve ilk 2 sezonuyla büyük ilgiyle karşılaşan Daredevil'in 3. sezon fragmanı yayınlandı.

Daredevil'in çizgi roman serilerindeki 'Born Again' hikayesini Netflix ekranlarına taşıyacak olan Daredevil'in 3. sezonundan ilk uzun metrajlı fragman geldi. İlk sezonda izleyicileri adeta kendine hayran bırakan Wilson Fisk, bu sezonda geri dönüyor.

3. sezon hapisten çıkacak olan Wilson Fisk'in intikam öyküsüyle bizleri karşılayacak. Murdock'un hayatını zindan etmeye hazırlanan Fisk'in ünlü bir dostu da olacak: Bullseye!

Matt Murdock'u bir süre sonra çökmüş ve bitik halinden dönerek Fisk ile kapışırken izleyeceğimiz sezon şimdiden merak uyandırıyor. Marvel's Daredevil'in 3. sezonu 19 Ekim 2018'de Netflix izleyicileriyle buluşacak.