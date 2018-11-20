Son dönemde Luke Cage ve Iron Fist gibi dizilerin iptal edilmesinin ardından gözler Netflix’te kalan diğer süper kahraman dizilerine çevrilmişti. Daredevil içinse umutlar hiç de tükenmiş gibi gözükmüyor.

Disney’in kendi yayın servisini başlatma planı ve inanılmaz yavaş ilerleyen Disney Fox birleşmesi, Netflix’te yayınlanan Marvel dizilerinin geleceklerinin tartışma konusu olmasına yol açmıştı. Daredevil’in yapımcısı Erik Oleson’un attığı bir tweet, serinin takipçilerini heyecanlandırdı. Oleson Daredevil 4. sezon fikrini Netflix’e sunduğunu belirtti. Dördüncü sezonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmemekle beraber ekip ve oyuncular bir sezon daha çekmek istediklerini açıkça ortaya koymuşlardı. Netflix’e gelecek olan bir sonraki Marvel serileri The Punisher ve Jessica Jones olacak. Bu dizilerin yeni sezonlarının 2019’da gelmesi bekleniyor.

Kaynak : https://www.inverse.com/article/51013-daredevil-season-4-release-date-netflix-could-still-happen

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