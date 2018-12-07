Charlie Cox, Daredevil Dizisinin İptali Hakkında Konuştu

Netflix’in iptal ettiği Marvel dizisi Daredevil’in başrol oyuncusu Charlie Cox, iptal kararının ardından ilk kez konuştu.

Marvel’in sahibi olan Disney’in kendi yayın platformunu kurma çabalarına ek olarak, Netflix’teki yayınlarını da çekmeyi planlamasının ardından diziler birer ikişer iptal olmaya başlamıştı. Yine de kimse Daredevil’in iptal olmasını beklemiyordu, hatta Daredevil’in kendisi bile.

Charlie Cox, iptalin ardından ilk kez konuşurken, yaptığı açıklamada “Birçoğumuz devam edeceğimizi düşünüyordu, kesinlikle ben de. Doğrusu, anlatmamız gereken çok hikaye var gibi hissediyordum ve bu iptali anlasam da (iptalden dolayı) çok üzgünüm.” diye konuştu.

Karakterin geleceği ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınan oyuncu, 4. sezon için yapılan planların kendisini çok heyecanlandırdığını ve çok güzel fikirler çıkmış olduğunu söyledi. Haberin henüz yeni olduğunu ve bunun pek çok kişi için acı verici olduğunu söyleyen Cox, gelecek için ise umutlu. Bir gün tekrar karakteri oynamak isteyip istemediği sorulduğunda ise “Tanrım, evet. Nasıl olacağını bilmiyorum ama belki bir gün bastonumuzu alıp kaldığımız yerden devam ederiz.” ifadesini kullandı.