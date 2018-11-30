  • Daredevil'in İptal Edilmesi Sonrasında Gelen Tepkiler

Daredevil'in İptal Edilmesi Sonrası Dizinin Hayranlarından Gelen Tepkiler

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Netflix tarafından gelen Daredevil'in resmen iptal edildiği haberi sonrasında Twitter dünyası karıştı. Hayranlar Netflix'e ateş püskürüyor.

Bugün sizlerle Netflix'in Daredevil projesine son verdiğini ve ilk 3 sezonun ardından yeni bir Daredevil sezonu göremeyeceğini paylaşmıştık. Dilerseniz hayranları çıldırtan bu gelişmenin detaylarına hemen aşağıdan erişebilirsiniz.
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Özellikle harika geçen 3. sezonun ardından dizinin bıçak gibi bir anda kesilmesi hayranlarını adeta çıldırttı. Twitter, şu anda küplere binmiş yerli ve yabancı Daredevil hayranları ile dolu. İşte sizin için seçtiğimiz hayran tepkileri:

 

"Daredevil, Netflix tarafından iptal edildi."

"Yemin ederim ki Netflix aboneliğimi iptal ediyorum. Daredevil gibi bir diziyi sonlandıran şirkete para kazandıramam!"

Kaynak : https://comicbook.com/marvel/2018/11/30/marvel-daredevil-cancelled-netflix-reactions/
Etiketler: daredevil
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