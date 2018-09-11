Marvel ve Netflix ortak yapımı diziler arasında en sevilen serilerden olan Daredevil’in 3 sezon fragmanı yayınlandı. Sadece Matt Murdock’u gördüğümüz fragman, bir diğer dizi Iron Fist’in devamı olacak bir Daredevil hikayesine ışık tutuyor.

Marvel çizgi romanlarının sevilen yüzlerinden olan Daredevil, Netflix’te üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Tıpkı Marvel Sinematik Evreni’nde olduğu gibi süper kahraman dizilerini birbirine bağlayan Netflix, bu kez Iron Fist dizisinin son sezonuyla bağlantılı olacak bir Daredevil hikayesiyle karşımızda.

Yayınlanan ilk fragmanda aksiyon sahneleri ve hikayenin geneline ilişkin ipucu bulunmasa da Matt Murdock’u bir kilisede günah çıkartırken görüyoruz. Murdock, “Bir zamanlar adaletin mahkemelerde ve gün ışığında bulunabileceğine inanırdım, ancak kendimi kandırıyormuşum. Karanlık sadece karanlığa tepki verir. Gerçek şu ki, Matt Murdock gibi yaşamaktan çok şeytan olarak ölmeyi tercih ederim.” diyor.

Daredevil 3. sezon fragmanında bu sözlerle anlatılmak istenen ne?

Öncelikle bu konuşmayı yapan Matt Murdock’ın farklı bir kostüm giydiğini görüyoruz. Muhtemelen ağır bir yenilgi aldığı kavgadan sonra buraya gelmiş, çünkü her tarafı yara bere içerisinde. Daredevil, sözleriyle karanlık tarafa geçiş yaptığının sinyallerini veriyor. Ana hikaye ise tam da bunun üzerine kurulmuş durumda. Zira Matt Murdock, diğer kahramanların kurduğu Defenders’ın peşine düşecek.

Defender ekibi ise Daredevil’in yeni sezonunda tam kadro yer alacak. Jessica Jones, Luke Cage, Danny Rand gibi yüzleri tekrar göreceğiz. Ayrıca Spider-Man hikayeleriyle yakından tanıdığımız Kingpin (Wilson Fisk) de kötü karakter olarak hikayeye dahil olacak.

Çizgi roman serisinde Daredevil’in en popüler hikayelerinden birisi olan Born Again (Yeniden Doğmak) hikayesini işleyeceklerini doğrulayan Charlie Cox (Matt Murdock) izleyicilere güzel bir haber vermiş oldu.

Daredevil’in 3. sezon başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.