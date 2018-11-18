Oyun dünyasının en büyük ödül organizasyonlarından biri olan Altın Joystick Ödülleri, bu seneki sahiplerini buldu.

Altın Joystick Ödülleri bu sene oldukça zorlu seçimlerden sonra ödüllerini dağıttı. 2018 senesi oyunseverler için şahane bir seneydi ve pek çok muazzam oyunla buluşma şansı yakaladık. Her ne kadar çıkan oyunlar fiyatlarıyla üzse de genel olarak oyun anlamında bereketli bir yıl geçirdiğimizi söylemek mümkün. Ödül töreninde ise bazı şaşkınlıklar yaşansa da genel olarak beklenen adaylar ödüllerine kavuştu diyebiliriz.

Oyunları geride bırakacak olursak, bir de bu oyunları hayatımıza katan yaratıcılara verilen ödüller oldu. Yılın Stüdyosu ödülünü SIE Santa Monica Studio alırken Yılın Atılımcısı Ödülü ise Unknown Worlds'ün oldu.

Ödül töreninde 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü ise Dark Souls serisi ve Bloodborne gibi oyunların tasarımcısı Hidetaka Miyazaki'ye verildi. Miyazaki, ödülünü alırken sonra onunla birlikte oyunları için çalışan herkese ve oyunlarını oynayan oyunseverlere teşekkür etti.