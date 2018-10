Darksiders 3 Oyunu İçin 2 Ayrı DLC Paketi Duyuruldu

27 Kasım 2018 tarihinde lansmanı yapılacak ve satışa sunulacak olan Darksiders 3 oyunuyla alakalı, yapımcı THQ Nordic DLC planlarını açıkladı.

Kıyamet sonrası dünyayı anlatan bir aksiyon-macera oyunu olan Darksiders 3'te bu sefer kahramanımız kız kardeş Fury (öfke). 27 Kasım'da PC, Xbox One ve PS4 gibi farklı platformlar için kullanılabilir olacak oyunla alakalı şimdiden pek çok kişi sabırsızlıkla beklemekte. THQ Nordic bu ayrı platformlara özel olmak üzere her biri "Yeni oynanabilir alanlar, yeni zorluklar, bulmacalar, eşyalar ve düşmanlar" içerecek iki ayrı DLC paylaşacak.

'The Crucible' olarak da bilinen DLC paketi, Fury'i gizemli noktalarda yaşayacağı maceralı bir yolculuğa çıkarır. Bu DLC, içinde dalga üzerine dalga olarak gelen düşmanları geçerek başarıların kilidini açacağınız, ödüller kazanacağınız ve yeni eşyaların kilidini açacağınız bir paket barındıracak. İkinci DLC paketi ise 'Keepers of the Void'. Bu paket kendi içerisinde, eski bir baş düşmanı barındırıyor. Bu DLC "Fury'nin yeteneklerini keşfetmesi ve test etmesi için yeni bulmacalar ve istekli düşmanlar" vadediyor.

Bu bölümleri tamamlamak yeni başarılar, silahlar ve Abyssal Armor'un kilidini açacak. Bu DLC paketleri için henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor. Darksiders 3'ün 'Deluxe Edition' sürümünde bu DLC paketleri hazır olarak bulunuyor. Standart sürüme sahip olacak kullanıcılar içinse bir miktar bekleyeceklerini söylesek, doğru olur.