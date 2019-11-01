Letonya merkezli lüks ve yüksek performanslı zırhlı araç üreticisi Dartz, Prombron serisi için ürettiği yeni bir SUV ile geri döndü. Gelecekte çıkacak bir film için özel olarak üretilen Prombon Black Stallion, askeri şartlara uygun şekilde modifiye edilmiş bir model olarak karşımıza çıktı.

Letonya merkezli Dartz, ürettiği lüks ve yüksek performanslı zırhlı SUV araçlarla tanınıyor. Tamamen zırhlı, kurşun geçirmez pencereli, özel deri koltuklu ve lüks iç tasarımlı araçlarla öne çıkan Dartz, seriye yeni bir otomobil modeli daha ekleyerek bir kez daha ismini duyurmak istiyor.

Daha önce 2012 senesindeki The Dictator filminde Prombron serisi bir SUV ile sinema ekranlarında boy gösteren Dartz, yine bir sinema filmi için yeni bir model üretiyor. Prombron Black Stallion ismi verilen bu SUV, Prombron serisinin eski modelleri gibi zırhlı bir yapı içeriyor olmasının yanı sıra eski modellerine nazaran daha agresif ve daha askeri bir duruş sergiliyor.

Dartz Prombron Black Stallion, Hummer H2 altyapısını kullanıyor:

Hummer H2 altyapısı üzerine kurulan gövde ile karşımıza çıkan Prombron Black Stallion, siyah renkli gövdesiyle adeta güç gösterisi yapıyor. Dartz, Hummer H2'nin üzerine hangi tür modifikasyonlar yapıldığı konusunda sessiz kalsa da resmi fotoğraflarda gördüğümüz kadarıyla Prombon Black Stallion, askeri bir yapıya bürünmüş. Bunun yanı sıra Dartz'ın kullandığı kuru kafa logosu, otomobilin önü ve arkasının yanı sıra depo kapağının içerisine bile yerleştirilmiş.

Dartz'ın çoğu SUV modeli gibi bu model de ismini bir helikopter modelinden alıyor. Prombron Black Stallion'ın, ismini askeri bir helikopter olan Sikorsky CH-53E Super Stallion isimli helikopter modelinden aldığı söyleniyor. Otomobilin resmi fotoğraflarını yayınlamaktan başka hiçbir bilgi paylaşmayan Dartz'ın bu modelden daha fazla üretip üretmeyeceği bilinmiyor.

Tasarımıyla adeta bir oyundan çıkmış hissi yaratan bu aracın nasıl performans göstereceği de merak konusu. Tüm bu soruların yanıtını almak için Prombron Black Stallion'ın yer alacağı filmi beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.