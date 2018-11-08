Son yıllarda gelişen mekanik klavye sistemiyle klavyeler, sıradanlıktan uzaklaşarak kendilerine yepyeni bir alan açıyorlar.

Mekanik klavye akımının öncülerinden Das, sıradanlıktan uzak, yepyeni ve akıllı bir klavye olan Das Keyboard 4Q'nun test aşamasında. Das Keyboard 4Q, şirketin Q serisi akıllı klavyelerinin son modeli olarak karşımıza çıkacak. Klavyeyi duyururken aynı zamanda Das, kullanıcıların klavyeye yönelik açık kaynak kodlu yazılım geliştirip bunu başkalarıyla paylaşabileceği bir platformun da haberini verdi.

Bir klavyenin neden böyle bir platforma sahip olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Örneğin bir oyunun bir karakterine özel olarak, kullanıcılar ışık efektlerini programlayarak, oyun içinde yapılan haraketlere ve olaylara uygun olarak klavyede görsel animasyon yaratabilmekte. Aşağıdaki videodan bunun bir örneğini izleyebilirsiniz.

~League of Legends oyunundan Ahri karakteri için bir animasyon.

Tamamen mekanik bir klavye olan Das Keyboard 4Q, üst kalite Cherry MX Brown switchlerini kullanmakta. Klavyelerde görmeye alışkın olmadığımız yuvarlak bir ses kontrol düğmesini de içeren Das Keyboard 4Q, kutusundan yedek tuş takımıyla beraber çıkıyor. Satış fiyatının 200 dolar olması ise klavyenin alınabilirliğinin düşük olmasına yol açıyor.