DASK, Elazığ Depremi Sonrası Aldığı İhbar Sayısını Açıkladı

Geçtiğimiz gün 20.55'te gerçekleşen Elazığ depreminde göçük altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları sürerken DASK'tan (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) ihbar sayısıyla ilgili açıklama geldi. Hasar tespiti için oldukça önemli olan bu ihbarların sayısının her geçen saat arttığı belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen ve Elazığ'ın yanı sıra çevre illerden de hissedilen deprem, bölgede binalara ciddi hasarlar verdi. Elazığ ve Malatya'da bazı binalarda göçükler oluşurken bazı binalardaysa çatlak ya da kısmi yıkılmalar meydana geldi. Hasar oluşan evlere giriş yapılmamasını belirten yetkililer, bu evlerde ikamet eden kişilerin güvenli bölgelere yönelmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Depremde hasar gören binaların gerekli tetkikler yapılana kadar kullanılmaması için önlemler alınırken ev sahipleri de evlerinde oluşan hasarları DASK'a (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) bildiriyorlar. Bölgedeki bilançonun açığa çıkması için oldukça önemli olan bu ihbarlar, depremin etkisini de gözler önüne seriyor.

DASK: 'Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar geldi'

Bilindiği üzere ülkemizde konutların Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip olmaları gerekiyor. Bu sigorta kapsamında Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde bina hasarları DASK tarafından karşılanıyor. Sigorta poliçesi olan ev sahiplerinin öncelikle evlerinde oluşan hasarları DASK'a bildirmeleri gerekiyor.

Hem çağrı merkezi hem de resmi internet sitesinden ihbarları kabul eden DASK'ın yaptığı açıklamaya göre şu anda 750'ye yakın ihbar gelmiş durumda. Hasar tespitine en kısa sürede başlanacağını belirten DASK'ın yayınladığı açıklama metniyse şu şekilde:

"Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını ve enkaz altındaki vatandaşlarımızın da bir an önce kurtarılmasını temenni ediyoruz. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. Biz de DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar 750’ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz."

Açıklanan son verilere göre Elazığ'da 42.955, Malatya'daysa 62.680 konutun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. Depremde evinde hasar oluşan kişilerin ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'nden ya da buradan ulaşabilecekleri resmi internet sitesinden ihbarlarını iletebileceklerini ekleyelim.