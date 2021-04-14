Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Data Science Day’, veri bilimi öğrenmek isteyen üniversite öğrencilerini ağırlayacak. 16 Nisan tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşecek etkinlikte öğrenciler hem temel veri bilimi eğitimi alacak, hem de sektörün ileri gelen şirketleriyle tanışma şansı yakalayacak.

Sektörel verileri değerlendirerek bilgi ve öngörü elde etmemizi sağlayan veri bilimi, iş hayatına atılmak isteyenlerin öğrenmesi tavsiye edilen bir alan. Özellikle öğrencilik sürecindeyken gelecekteki kariyerini iyi bir şekilde planlamak isteyenlerin bilgi sahibi olması gereken veri bilimini öğrenmek için farklı seçenekler mevcut: Bunlardan biri ise 16 Nisan tarihinde düzenlenecek olan ‘Data Science Day’ etkinliği.

Önümüzdeki cuma günü düzenlenecek Data Science Day, bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen öğrencileri ağırlayacak. Anbean ve Coderspace tarafından ikinci kez yapılacak olan etkinlik, veri bilimi sektörünün en iyi şirketlerini bir arada toplayarak kariyerine bu alan yardımıyla yön vermek isteyenlere oldukça öğretici bir deneyim yaşatacak.

Seçilmiş öğrenciler, veri biliminin 'abecesini' öğrenecek

Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden seçilen 3. ve 4. sınıf öğrencileri, sektörün başarılı kuruluşları eşliğinde veri bilimi hakkında bilgi sahibi olacak. Yeni mezunların da katılabileceği Data Science Day etkinliği, katılımcılara yeteneklerini veri bilimi alanında nasıl kullanacaklarını gösterecek. Daha önce pandemiden dolayı yine çevrimiçi bir şekilde düzenlenen etkinlikte Akbank, Anadolu Sigorta, Garanti BBVA ve Doğuş Teknoloji gibi önemli isimler yer alacak.

Veri bilimi alanında interaktif bir şekilde eğitim almak ve sektörün önemli şirketleriyle tanışmak isteyen bir üniversite öğrencisiyseniz hâlâ etkinliğe başvurabilirsiniz. Data Science Day #2 hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için buraya tıklayarak Coderspace’in ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.