[email protected]’da yarışmacılar; Armut'un çeşitli pozisyonlarında çalışmakta olan, her biri alanında uzman veri bilimcileri dinleme ve mesleki tecrübelerinden yararlanma şansı yakalayacaklar. Ücretsiz olarak gerçekleşecek olan yarışmanın bitiminde ise yarışmacıları iş ve staj imkanına ek olarak para ödülü ve sürpriz ödüller bekliyor olacak.

Makine öğrenme, yapay zeka ve veri biliminin kullanıldığı gerçek dünyada iş vakalarını çözebileceğiniz kısa bir süre içerisinde farklı bir bakış açısı sunan yarışma türü olan [email protected]’da;

Veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenimi gibi konularda kendinizi geliştirmek ve sahada bunu uygulama imkanı

Analitik düşünme ve kriz yönetebilme becerisi

Vakalara farklı açılardan yaklaşarak çözüm yollarını genişletme imkanı

Alanında uzman insanlarla tanışıp onların tecrübelerinden yararlanma imkanı yakalayabilirsiniz.

5-6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan [email protected] hakkında daha fazla bilgi almak için metustatclub.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.