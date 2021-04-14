Bilim İnsanı, Datça'yı Tsunami Riskine Karşı Uyardı

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremlerin volkan kaynaklı olduğunu açıkladı. Bölgede deprem fırtınası yaşandığını bildiren Sözbilir, bunun volkan kaynaklı olduğunu, fırtınanın sürmesi durumunda Datça'nın güney kesimlerini tsunaminin vurabileceğini söylüyor.

Muğla'nın Datça ilçesi dün gece, 5,1 büyüklüğünde bir depremle saldırdı. Özellikle de Bodrum ve Marmaris gibi Datça'nın çevresindeki yerleşim yerlerinde de şiddetli bir şekilde hissedilen deprem, vatandaşları kısa süreli de olsa endişelendirdi. Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından yapılan açıklamalar, endişenin henüz geçmemesi gerektiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir tarafından yapılan yapılan açıklamalara göre bölgede bir deprem fırtınası yaşanıyor. Bu fırtınanın volkanik ada etrafında yoğunlaşmış olduğunu ifade eden bilim insanı, bunun önemli olduğunu belirtiyor. Sözbilir'e göre deprem fırtınasının bu ada etrafında yoğunlaşması, depremlerin volkan kaynaklı olduğunun bir göstergesi.

Datça'da tsunami olayı meydana gelebilir

Hasan Sözübir tarafından yapılan açıklamalara göre Datça ve çevresinde yaşanan deprem fırtınasının esas nedeni, Nisyros isimli bir volkan. Bu volkanın geçmiş yıllardan beri aktif olduğunun bilindiğini söyleyen bilim insanı, Nisyros'un bulunduğu adada bir kaldera olduğunu, bu kalderadaki gaz çıkışlarının devam ettiğini ifade ediyor. Gaz çıkışlarının tehlikeli olduğunun altını çizen bilim insanına göre depremlerin devam edip deniz altında heyelanlar olmaya başlaması, Datça'nın güney kesimlerinde yaşanabilecek tsunami olaylarına yol açabilir.

Datça ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, özellikle de son 10 gündür diken üstünde yaşıyorlar. Zira bu 10 günlük süreçte, bölgede 100'den fazla deprem oldu. Bunların çok büyük bir bölümü ise 4 ila 5 büyüklüğü aralığında. Depremlerin ne kadar daha devam edeceği ve bölgede meydana gelebilecek maksimum büyüklükteki deprem, merak konusu olmaya başlamış durumda.