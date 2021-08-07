Muğla’da bir otelin plajında görüntülenen müsilaj benzeri beyaz örtü, tatilcilerin dikkatini üzerine çekti. Uzmanların henüz ne olduğunu anlayamadığı maddenin ağaç poleni ya da yangın söndürme köpüğü olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi’ni tanınmaz hale getiren müsilaj sorunu, bizleri Türkiye’nin denizlerinden birini kaybetme endişesiyle karşı karşıya getirmişti. 3 senelik temizlik ve kontrol çalışması olan ‘Marmara Denizi Eylem Planı’nı duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir süre sonra Marmara Denizi’nde temizlenecek müsilaj kitlesi kalmadığını duyurmuştu. Bu proje hâlâ devam etmekte, ancak yakın zamanda benzer endişelere neden olan benzer görüntüler; başka bir bölgede baş gösterdi.

Tatilcilerin uğrak mekanı olan Datça’da sahile vuran kitleler, denizin keyfini çıkarmaya gelen insanların içine kurt düşürdü. Şezlongların dibine kadar gelen beyaz renkli ve yoğun madde henüz tanımlanamadı. Yetkililerin incelemeleri ise sürüyor.

Vatandaşlar denize girmekten vazgeçti:

Muğla’nın Datça ilçesinde kendini gösteren ve deniz salyasını andıran kitle, henüz ne olduğu anlaşılamasa da tatilcilerin huzurunu kaçırmaya yetti. Bu beyaz örtünün ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Gıda ve kimya mühendisleri bölgeye inceleme için gelirken çevre mühendisleri, görev nedeniyle bölgeye uzak olmalarından dolayı gelemedi. Uzmanlar rahatsız edici maddenin ne olduğunu ilk bakışta anlayamadı. Görevlilerin maddeden numune alıp incelemesi gerektiğini belirten tatilciler ise deniz keyfini yarıda bıraktı.

Orman yangınlarından kaynaklanıyor olabilir:

Söz konusu beyaz örtünün ne olduğu şimdilik tam olarak çözülemese de kimileri, bu maddenin ağaç poleni olabileceğini ileri sürdü. Maddenin bölgedeki orman yangınlarını söndürmek için kullanılan köpük olabileceği de akla ilk gelen fikirlerdendi. Umarız kirlilikten kaynaklanan bir müsilaj vakasını da bu sefer güney illerimizde görmeyiz.