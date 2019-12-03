iPhone 11 Pro ile Çekilen Muazzam Kartopu Savaşı

John Wick ve Deadpool 2 filmlerinin arkasındaki başarılı yönetmen David Leitch, Apple'ın kartopu savaşlarını tamamen yeni bir seviyeye çıkaran yeni reklam filmi için şirketle birlikte çalıştı.

Apple'ın "Shot on iPhone" (iPhone'da çek) kampanyası yıllardır devam ediyor ve David Leitch yönetmenliğinde iPhone 11 Pro ile çekilen son tanıtım videosu, kampanyanın içerik kalitesini ciddi anlamda yükseltmiş durumda.

Snowbrawl adlı 90 saniyelik reklam, abisi ve onun arkadaşlarına karşı karşı kartopu savaşı veren genç bir kızı konu alıyor. Telefonda çekilmesini beklemeyeceğiniz birçok aksiyon ve çarpıcı ağır çekim sahneleriyle dolu olan yeni reklam, kullanıcıların kendi kış videolarını çekmelerine ilham kaynağı olacak.

Apple'ın yeni amiral gemisi modeli iPhone 11 Pro, üçlü 12 MP Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarıyla öne çıkıyor. Telefon saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği sunuyor. Reklamdaki birçok sahne, 4K 60fps'te çekilmiş gibi gözüküyor.

Daha küçük bir kamerayla çekim yapmak, Hollywood prodüksiyon setlerindeki dev kameralardan daha fazla esneklik sunuyor ve son dönemde iPhone telefonlar kısa metrajlı çalışmalarda tercih ediliyor.

Snowbrawl

Apple ayrıca reklamın yapımından ilginç sahneler içeren bir sahne arkası videosu da yayınladı. Leitch ve ekibi, iPhone 11 Pro ile çekilen görüntüleri kullansalar da film setini aratmayan ekipmanlar kullandılar.

Snowbrawl'ın Kamera Arkası Görüntüleri