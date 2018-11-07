DayZ, 5 Yıllık Bekleyişin Ardından Beta Sürümüne Kavuşuyor

2013 yılından bu yana geliştirme aşamasında olan DayZ beta sürümüne kavuşuyor.

DayZ’nin yapımcılarından Eugen Harton, oyunun blog sayfasında paylaştığı yazısında “Daha gösterişli bir oyun deneyimi ve oyun sonu hedeflerine doğru attığımız bu ilk adım için çok heyecanlıyım” dedi.

0.63 güncellemesiyle oyunun stabilizasyonuna çalışan geliştirici ekip bundan sonra ise oyunda iyileştirmeler üzerine çalışacak. Oyunla ilgili bazı özelliklerde sıkıntı olduğunu kabul eden Harton, "Oyunla ilgili sıkıntıların ne olduğunu biliyoruz, şimdi bunları düzeltmek için çalışacağız. Çalışmalar bittikten sonra oyundaki değişimi ve detayları göreceksiniz" dedi.

Geliştirici ekip, beta sürümünden 1.0 sürümüne kadar düzenli ilerlemeyi planlıyor. Oyunun 1.0 sürümününse yıl bitmeden çıkartılması planlanıyor. Harton “Oyunla ilgili birçok sorunu geride bıraktık, bu sorunların çoğunluğu ise oyunun istenilen seviyede olmamasıyla ilgiliydi” dedi.

DayZ çıktığı yıl olan 2013’ten bu yana dalgalı bir geliştirme süreci yaşadı. Oyun, çok pürüzlü ve sıkıntılı süreçlerden geçse de hala güzel hikayeler yaratabiliyor.