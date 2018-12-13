Battle Royale oyunlarının ilklerinden birisi olan DayZ bugün itibariyle erken erişimden çıktı.

Savaşarak hayatta kalma üzerine dayalı oyun sistemi olan Battle Royale'in ilk örneklerinden birisi DayZ, 5 yıl boyunca geliştiricileri tarafından geliştiriliyordu. Geliştiricileri, her seferinde, oyunun tamamlanmadığını düşünüyor olacak ki DayZ, 5 yıldır erken erişimdeydi. Nihayet, DayZ'nin ilk tamamlanmış 1.0 versiyonu bugün itibariyle Steam üzerinden yayınlandı.

Bohemia Interactive'in geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü Battle Royale oyunu DayZ, ilk çıktığı zamanlarda oyun sektörünün oldukça ilgisini çekmiş ve birçok oyuncu/yayıncı tarafından severek oynanmıştı. Sonrasında oyunda oluşan açıklar, buglar ve hileler dolayısıyla oyuncular yavaş yavaş oyundan soğuayarak başka alternatifler aramaya başladı.

Normal satış fiyatı 76,99TL olan DayZ, 17 Aralık tarihine kadar %15 indirim ile Steam üzerinde 65,44TL'ye satılıyor. DayZ'nin artık ipleri eline aldığı ve sektöre tekrar girme çabası içerisinde olduğu anlaşılıyor zirâ DayZ, 2019'un başlarında PlayStation 4 için de yayınlanacak ve kullanıcıları hayatta kalmaya çağıracak.