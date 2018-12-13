DayZ, 5 Yıllık Erken Erişimin Ardından Resmi Olarak Steam'de Yayınlandı

1 dk okuma süresi
13
4
4
1
0
Battle Royale oyunlarının ilklerinden birisi olan DayZ bugün itibariyle erken erişimden çıktı.

Savaşarak hayatta kalma üzerine dayalı oyun sistemi olan Battle Royale'in ilk örneklerinden birisi DayZ, 5 yıl boyunca geliştiricileri tarafından geliştiriliyordu. Geliştiricileri, her seferinde, oyunun tamamlanmadığını düşünüyor olacak ki DayZ, 5 yıldır erken erişimdeydi. Nihayet, DayZ'nin ilk tamamlanmış 1.0 versiyonu bugün itibariyle Steam üzerinden yayınlandı.
İLGİLİ HABER

DayZ, 5 Yıllık Bekleyişin Ardından Beta Sürümüne Kavuşuyor

Bohemia Interactive'in geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü Battle Royale oyunu DayZ, ilk çıktığı zamanlarda oyun sektörünün oldukça ilgisini çekmiş ve birçok oyuncu/yayıncı tarafından severek oynanmıştı. Sonrasında oyunda oluşan açıklar, buglar ve hileler dolayısıyla oyuncular yavaş yavaş oyundan soğuayarak başka alternatifler aramaya başladı.
İLGİLİ HABER

Bir Oyuncu, Tam 3 Yıl Uğraşarak DayZ ve Arma 2 Haritasını Minecraft'a Kopyalamayı Başardı!

Normal satış fiyatı 76,99TL olan DayZ, 17 Aralık tarihine kadar %15 indirim ile Steam üzerinde 65,44TL'ye satılıyor. DayZ'nin artık ipleri eline aldığı ve sektöre tekrar girme çabası içerisinde olduğu anlaşılıyor zirâ DayZ, 2019'un başlarında PlayStation 4 için de yayınlanacak ve kullanıcıları hayatta kalmaya çağıracak.

Kaynak : https://www.neowin.net/news/dayz-officially-launches-on-steam-after-five-years-in-early-access
Etiketler: steam, erken erişim, dayz
13
4
4
1
0
Emoji İle Tepki Ver
13
4
4
1
0