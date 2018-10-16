Solo Flash filmi için bir türlü senaryo hazırlayamayan Warner Bros, oyuncunun farklı filmlerde de rol alması nedeni ile filmi ancak 2021 yılında vizyona sokabilecek.

Flash, pek çok yönü ile çizgi roman severlerin eğlenceli bulduğu karakterlerden biridir. Bu nedenle bir solo Flash filmi, özellikle DC çizgi romanlarını yakından takip edenler için oldukça ilgi çekici duruyor. Sorun şu ki bir süredir ne zaman geleceği merak edilen solo Flash filmi için bir süre daha beklememiz gerekecek. Uzun bir süre…

Flash filminin bir türlü gelememesinin en büyük nedeni, Warner Bros.’un filmle ilgili çok hevesli olmasına rağmen senaryonun bir türlü tamamlanamamış olması. Senaryo muhtemelen 2019 yılının başında tamamlanmış olacak fakat bu sefer de çekimler için uygun tarihleri bulmak oldukça zor olacak.

Flash karakterini canlandıran Ezra Miller, Harry Potter serisinin bir yan ürünü olan Fantastic Beasts’te oldukça önemli bir yan role sahip. Ezra’nın Fantastic Beasts’teki çekimleri Temmuz ayında başlayacağından Warner Bros.’un solo Flash filminin çekimlerine başlaması 2019 yılının sonlarını bulacak.

Filmin çekimlerinin geç başlaması, pek tabii olarak pazarlama, reklam ve kurgu işlerinin de ertelenmesine neden olacak. Bu da solo Flash filminin 2021 yılında beyaz perdeyi vuracağı anlamına geliyor. Evet, daha 2018 yılındayız ve Warner Bros, filmi ancak 2021 yılında vizyona sokabilecek. İyi bir planlama yapılmamasının neticesi bazen ağır olabiliyor.

Warner Bros, Justice League fiyaskosundan sonra Batman ve Supermen karakterlerinden bir miktar uzak durmak istiyor. Bu nedenle şirket, Aquaman, Wonder Woman ve Suicide Squad gibi farklı filmler ile seyircileri memnun etmeye çalışacak. Şirket’in Ben Affleck’siz bir Dark Knight filmi çekme ihtimali de bulunuyor.

Superman ve Batman filmlerinin sorunu ne karakterler ne de oyuncular. Stüdyonun kabul etmekte zorlandığı asıl sorun, uçabilen ve gözlerinden ışın saçabilen bir karakterin Meclis TV ciddiyetinde bir film ile seyirciye sunuluyor olması. Halbuki Marvel, kendi filmlerinde kendi karakterleri ile alay ederek konunun eğlence olduğunu seyirciye daima hatırlatıyor. Umuyoruz ki DC ve Warner Bros. da bunu hatırlar ve sevdiğimiz karakterleri başarılı yapımlarla yeniden karşımıza çıkarırlar.