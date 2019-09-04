DC, Hayranlarına Siyahi Bir Batman Sunmaya Hazırlanıyor

DC Comics, ikonik kahramanı Batman’in siyahi bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Çizgi romanlarda karşımıza çıkacak bu karakterin hangi evrende olacağı ise şu anda bir tartışma konusu.

Batman, DC'nin elinde bulunan belki de en değerli marka ve bu nedenle şirketin farklı hikayeler oluşturarak gelir elde etmeye çalıştığı bir numaralı karakter konumunda bulunuyor. Firmanın önümüzdeki yıl pelerini, siyahi bir karaktere teslim edebileceği söyleniyor.

Gelecek yaz karşımıza çıkacağı söylenen siyahi Batman, elbette Bruce Wayne olmayacak. Ayrıca bu karakterin Yarasa Ailesi’nin yeni üyesi The Signal da olmayacağı açıklandı. Bu karakter, söylentilere göre ana evrende geçen Batman hikayesinin bir parçası olacak.

Daha önce de Batman’in pelerinini başka karakterlerin giydiğini görmüştük. Zaman zaman Superman, Etrigan, Robin olan neredeyse bütün karakterler Batman rolünü zaman zaman üstlenmiş olsa da içlerinde en bilinen örnek, Azazel/Jean Paul Valley’in pelerini kuşanması olmuştu. Bane’in Batman’in belini kırmasının ardından pelerin bir süre bu karaktere geçmişti.

Outsiders serisinde Batman ile birlikte çalışan Black Lightning, siyahi Batman olmak için ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Batman’in pek çok teknolojik cihazını tasarlayan dostu Lucius Fox’un oğlu ve Batwing olarak bilinen Luke Fox da bir diğer alternatif.

Daha önce Batman serisinin yazarı olan Mark Millar, o dönemde neden siyahi bir Batman olmadığını tartışmaya açmıştı.