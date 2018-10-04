DC'nin Yeni Serisi Titans'dan Yeni Bir Fragman Geldi

DC, geçtiğimiz yaz duyurduğu yeni serisi Titans'dan yeni bir fragman yayınladı.

DC, son dönemde kendi yayın akışı servisini kullanıma sunacak olmasıyla gündemdeydi. DC Universe adıyla hizmet verecek olan servis ilk etapta yalnızca ABD'de kullanılabilir durumda olacak ve ücreti ise 8 dolar olacak. Platformda yayınlanacak olan ilk yapım ise DC'nin yeni serisi Titans olacak. 12 Ekim'de gösterime girecek olan yapım süper kahraman olma yolunda ilerleyen genç karakterlerin hikayesine odaklanacak.

Seride oldukça kalabalık bir süper kahraman ekibi göreceğiz ve hikaye aynı zamanda bu genç kahramanların günlük hayatlarına da sıkça değinecek gibi duruyor. Her ne kadar son dönemde Marvel'in yakaladığı başarı karşısında DC biraz geride kalsa da bu adımlarla günceli yakalamaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Ancak aslında DC'nin kendi yayın platformunu kullanıma sunması oldukça enteresan bir hamle ve dizinin diğer ülkeler için Netflix'te yayınlanacağını da düşünürsek platformun beklentileri karşılayıp karşılamayacağı büyük bir soru işareti. Aynı zamanda serinin Marvel serileri karşısında başarılı olup olmayacağı da merak konusu.