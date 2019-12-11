DC evreninin yaklaşmakta olan yeni dizisi Stargil'ün uzun fragmanı yayınlandı. Aksiyonla dolu fragman, Courtney Whitmore'un neler yaşayacağına genel bir bakış atmamızı sağlıyor.

DC evreni hayranları, önümüzdeki yıl yeni bir diziyle tanışacaklar. "Stargirl" olarak isimlendirilen bu dizi için çalışmalar sürerken, diziseverler de büyük bir heyecan içerisindeler. Çünkü bu dizi, DC evrenine yeni bir soluk kazandıracak ve hayranlar, yeni bir hikayeyle tanışmış olacaklar. Şimdi ise Stargirl'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragman, diziye genel bir bakış atmamıza yardımcı oluyor.

Stargirl dizisi, bir lise öğrencisi olan Courtney Whitmore ve bu liseli öğrencisinin üvey babası Pat Dugan'a odaklanıyor. Buraya kadar her şey normal görünebilir ve bunun DC evreni ile ne ilgisinin olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak üvey babanız, DC evreninin en popüler süper kahramanlarından bir tanesi olan Star-Spangled Kid'in yardımcısıysa, işler ciddi anlamda sarpa sarabilir.

Stargirl dizisi, DC evrenini alışılmışın dışına çıkaracak

Stargirl için yayınlanan ilk tam fragman, bahar aylarında diziseverleri yoğun bir aksiyonun beklediğini gösteriyor. Çünkü 1 dakikalık fragmanın neredeyse her saniyesi aksiyonla dolu. Ayrıca dizinin fragmanı, DC evrenin bu kez alışılmışın dışına çıkacağını ve olaylara biraz daha samimi bakacağını da açıkça gösteriyor.

Stargirl dizisinin çıkış tarihi tam olarak netleşmiş durumda değil. Şu an için sadece, 2020 yılının ilkbahar ayları işaret ediliyor. Ancak kısa bir süre sonra bu tarihin netleşmesi bekleniyor. Dilerseniz artık sizleri, Stargirl'ün ilk tam fragmanı ile baş başa bırakalım.

Stargirl, ilk uzun fragman