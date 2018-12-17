Geçtiğimiz hafta Çin'de gişe rekoru kırarak oldukça sağlam bir giriş yapan Aquaman, başarısını dünyaya taşıdı.

Adını Game of Thrones'taki Khal Drogo rolüyle dünyaya duyuran Jason Mamoa'nın başrolünde olduğu Aquaman iyi bir gişe süreci geçireceğe benziyor. İlk olarak uzak doğuda vizyona giren filmlerin kaderini yaşayarak daha vizyona girmeden internet ortamlarına düşmesi, gişe başarısını etkileyebilecek yegane faktör gibi duruyor.

Her ne kadar 53 puanlık Metacritic puanıyla hayal kırıklığı yaratsa da gişeyi adeta duman eden Aquaman, Orta Krallık bölgesinde tam 189.2 milyon, Çin'de 94 milyon, Meksika'da 7.9 milyon ve Brezilya'da 7.7 milyon dolarlık gişe başarısı elde etti. Bu hasılatları 7.4 milyon dolar ile Rusya ve 6.5 milyon dolarla İngiltere izledi.

Justice League’in berbat açılış hasılatından sonra Aquaman, Warner Bros. ve genişletilmiş DC evreni için büyük bir umut kapısı oldu diyebiliriz. ABD'de 21 Aralık'ta vizyona girecek olan Aquaman, ülkemizde 28 Aralık'ta sinema salonlarında olacak. Bakalım film ABD ve ülkemizde de aynı başarıyı yakalayabilecek mi.