ABD'nin birkaç batı eyaletine elektrik sağlayan bir enerji şirketine karşı düzenlenen DDoS saldırısı, elektrik sistemi operasyonlarında kesintiye neden oldu.

DDoS saldırısına maruz kalan şirket, olayı enerji bakanlığına bildirdi. Olayla ilgili sunulan rapora göre 5 Mart'ta gerçekleşen siber saldırı, yaklaşık 10 saat sürdü. Saldırı gerçekleştirilen şirketin adı açıklanmadı fakat şirketin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles, Utah'ta bulunan Lake Country ve Wyoming'deki Converse County şehirlerine elektrik sağladığı biliniyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın sözcüsü, olayın elektrik üretimini ve şebeke güvenilirliğini etkilemediğini, elektrik kesintilerine neden olmadığını belirtti. ABD hükümeti tarafından kritik altyapı olarak kabul edilen güç ağları, uzun süredir bilgisayar korsanlarının hedefi konumunda fakat başarılı saldırılar çok nadir gerçekleşiyor.

Geçmişte benzer saldırılar farklı ülkelerde de meydana gelmişti. Rus hackerlar, 2015 yılında Ukrayna'da çeyrek milyon insanın iki gün boyunca elektriksiz kaldığı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanmıştı. Venezüella'da da bu yılın başlarında gerçekleşen elektrik kesintisi için siber saldırıları sebep göstermişti fakat iddialar asılsız kaldı.