DDR 5 RAM'ler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Bu yıl sonu gelmeden DDR 5 bellekler ve bu belleklere sahip ürünler piyasaya çıkmaya başlayacak. İşte piyasaya çıkmadan önce bilinmesi gerekenler.

Bilgisayarların en önemli donanımlarından olan RAM’in (Bellek) yeni nesilleri piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Büyük üreticiler, daha düşük güç tüketimi ve artan bant genişlikleri gibi özellikleriyle yeni bellek modüllerinden DDR 5’i piyasaya sürecek.

Bu yeni teknoloji tabii ki birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Biz de Webtekno ekibi olarak piyasaya sürülmesine artık çok fazla bir zaman kalmayan DDR 5 belleklerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Fiyat

Büyük üreticilerden Samsung ve SK Hynix, 2019 yılının başlarında, DDR 5 temelli ürünlerini yıl sonu gelmeden çıkaracaklarının duyurusunu yapmıştı. İki şirket de International Solid-State Circuits Conference’da (Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı) yeni ürünleriyle ilgili bazı bilgilendirmeler yapmıştı.

Samsung, daha çok DDR 5 belleklerin mobil cihazlara uyarlanması üzerinde odaklanırken SK Hynix yeni RAM’in dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardaki potansiyeli üzerinde durmuştu. İki şirket de yeni belleklere sahip ürünlerin yıl sonundan önce çıkarılacağını ifade etmişti.

Konferans sırasında fiyat üzerinde durulmadı fakat her yeni teknoloji gibi bu da ilk yıllarında oldukça pahalı olacaktır. SK Hynix, 2021 yılına kadar DDR 5 belleklerin pazarın yüzde 25’ini, 2022’de ise yüzde 44’ünü oluşturacağını tahmin ediyor.

Güç ve performans

Bağımsız Ticaret ve Standart Kurulu, yıllardır üstünde çalışılmasına rağmen DDR 5 RAM’lerin özelliklerini resmi olarak onaylamış değil. Ancak düşük güce sahip DDR 5 (LPDDR 5, Low-Power DDR) RAM’lerin, LPDDR 4’lerin iki katı hıza sahip olacağı tahmin ediliyor. Her zaman olduğu gibi bu düşük güce sahip belleklerin tabletlerde ve telefonlarda kullanılacağı düşünülüyor.

Şu ana kadar çıkan haberlere göre, SK Hynix’in DDR 5 bellekleri 6,4 GB/sn’deki işlem için 1,1 volt enerji isterken, Samsung’un 10 nm LPDDR 5 modülleri 7,5 Gbps işlemler için sadece 1,05 volt enerji harcıyor. Şu an için bilgiler sınırlı olsa da zaman ilerledikçe daha detaylı bilgiler gelecektir.

Kapasite

Performans bakımından öncellerini ikiye katlamasının yanı sıra DDR 5’in yoğunluğunu da DDR 4’e göre iki kat artacak. Bu demek oluyor ki tek DDR 5 RAM’in kapasitesi 32 GB’a kadar çıkacak ve nispeten daha düşük sistemler daha büyük kapasiteleri destekleyebilecek.