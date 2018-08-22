İkinci filmiyle de büyük bir beğeni toplayan Deadpool'un kadrosundan Tim Miller ayrılmamış olsaydı, filmde Fantastik Dörtlü'yü görebilirdik.

Tim Miller'ın yönettiği Deadpool serisinin gişe rekorları kıran ilk filminin devamında, bildiğiniz üzere yönetmen değişikliğine gidilmişti. Ortaya çıkan bilgilere de bakacak olursak Tim Miller filmin kadrosundan ayrılmış olmasaydı, Deadpool için büyük bir sürpriz ile gelebilirdi.

Her ne kadar 20th Century Fox tarafından önceki kadro toparlanmaya çalışılsa da Tim Miller'ın John Wick filmi için David Leitch'in rolünü almasıyla birlikte işler karıştı. Nitekim Tim Miller, ekipten çekilmeseydi Fantastik Dörtlü'yü (Fantastic Four) ikinci filmde görebilecektik.

Bir süre önce yeniden beyaz perdeye uyarlanan ancak çok da beğenilmeyen Fantastik Dörtlü, belki Deadpool projesiyle birazcık da olsa bu durumu kurtarabilirdi, kısmet değilmiş.