Deadpool 2'nin 'Lite' Versiyonu Aralık Ayında Sinemalarda

Hem gişedeki başarısı hem de hayranlardan aldığı notla ilk filmin üzerine çıkmayı başaran Deadpool 2'nin PG-13 versiyonu geliyor.

Deadpool serisinin 2. filmi, 12 Aralık'tan itibaren 12 gün süreyle yeniden vizyona girecek. Orijinal Deadpool 2'nin aksine '18+' değil de 13 yaş sınırı ile vizyona girecek olan filmin ismi de değişecek: Once Upon a Deadpool. Maalesef geçtiğimiz hafta gelen 'yeni film' söylentileri biraz 'fos' çıkmış oldu.

Filmdeki 18+ unsurların çıkarılması elbette süresine de etki edecek. Bununla birlikte Ryan Reynolds, filmin 13 yaş sınırlı versiyonu için ek sahneler çekildiğini ve filmin çiğ durmaması için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

Reynolds, FOX'un 2006 yılından beri PG-13 standardında bir film istediğini ve o dönemden beri kendilerini reddettiğini belirtti. Teklif son kez geldiğinde, gelirlerin hayır kurumuna bağışlanması koşuluyla projeye onay verdiğini belirtti. Filmin ABD dışında hangi ülkelerde vizyona gireceği henüz açıklanmadı.