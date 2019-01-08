Deadpool Filminin Yönetmeni, Netflix İçin Yeni Bir Animasyon

Deadpool filminin yönetmen koltuğunda da gördüğümüz Tim Miller, Netflix için ölüm, robotlar ve sevgi üzerine bir film çekecek.

Son dönemde animasyon alanındaki yapımlarına ağırlık vermeye devam eden Netflix, yeni yapımları için iddialı isimlerle anlaşmaya devam ediyor. David Fincher ve Tim Miller gibi isimler de platformun yeni projeleri için anlaştığı isimler arasında yer alıyor.

Miller ve Fincher, yeni bir animasyon serisinin yapımcılığını üstlenecek. Robotlar, ölüm ve sevgi üzerine inşa edilen bir hikayenin anlatılacağı serinin adı da zaten Love, Death & Robots olacak. 18 bölümden oluşacak olan seride bazı bölümler 2D, bazı bölümler CG olarak hazırlanacak ve bölüm uzunlukları 5 ila 15 dakika arasında değişecek. Tek bir hikayeyi takip etmekten ziyade daha çok bir antoloji halinde hazırlanacak olan animasyonlar bilim kurgudan korkuya, komediden fantaziye pek çok farklı türden olacak.

Miller bu yapımda yer almasının sebebi olarak, olağanüstü hikayeler anlatmaya ve animasyona olan sevgisini gösterdi. Fincher ise hali hazırda 2012 yılından beri firmayla çalışıyor ve House of Cards’ın da yapımcısı.