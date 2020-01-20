Deadpool Kaplamalı Özel Tasarlanmış Bir SUV Yollarda Görüldü

Çizgi romanların en sevilen ve en sempatik kahramanlarından biri olan Deadpool, yollarda görüldü. Deadpool kaplamalı bir SUV, bir hayran tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz senelerde filmleri çekilen ve Marvel evreninin en sempatik karakterlerinden biri olarak görülen Deadpool, birçok kişiyi kendisine hayran bıraktı. Özellikle filmleri vizyona girdikten sonra hayran kitlesi oldukça artan ve kimi hayranları tarafından dövmeleri yapılan Deadpool, bu sefer çok daha farklı bir konsept ile karşımıza çıktı. Deadpool kaplamalı bir otomobil, bir hayran tarafından görüntülenerek Reddit’te paylaşıldı.

Herhangi bir şekilde resmi bir otomobil olmadığı söylenen SUV modelinin Ryan Reynolds’a da ait olmadığı belirtiliyor. Söylenenlere göre otomobil, karaktere olan ilgisini çok daha ilginç boyutlara taşımış bir hayrana ait. Dış tasarımı tamamen boyanmış ve elden geçirilmiş olan bir Mitsubishi SUV modeli olan bu araç hem kendi sahibinin hayranlığını dile getiren hem de başka Deadpool hayranlarını kendisine hayran bırakma potansiyeli olan bir otomobil olarak sokaklarda geziyor.

Otomobilin nerede bulunduğu bilinmiyor

Sürmek için maksimum efor sarf etmeniz gereken (Evet, Deadpool göndermesi...) bu otomobilin tam olarak nerede bulunduğu bilinmiyor. Daha önce kimse tarafından görüntülenmemiş olan bu otomobil, ilk defa bir hayran tarafından Reddit platformu üzerinde paylaşıldı. Trafiği yarıp geçen otomobilin ön ve üst tarafında kırmızı ile siyah renkte kaplamalar bulunuyor ve bu kaplamalara zaman zaman gri renkler de eşlik ediyor. Otomobilin yan tarafında ise bir Deadpool yazısı, Deadpool’un kendisi ve sağ arka tarafında da Deadpool’un logosu bulunuyor.

Deadpool filminin yapımcıları ve yazarları olarak tanınan Rhett Reese ve Paul Wernick, Deadpool 3 üzerinde çalışmalarına başladılar. Çizgi roman aleminin belki de en sempatik ve karizmatik karakteri olan Deadpool’u oynayan Ryan Reynolds da yeni bir Deadpool filminin geleceğini onaylamıştı. Yeni filmin ne zaman vizyona gireceği belli olmasa da yeni bir filmin geleceğini bilmek bile Deadpool hayranlarını sevindirmeye yetecektir.