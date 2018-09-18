Deadpool'u Facebook'tan Yayınlayan Adama 6 Ay Hapis Cezası

Korsanla mücadelelerinde devasa şirketlere 'yanlış yapmak' çok daha büyük bedeller ödenmesine sebep olabiliyor. 22 yaşındaki bir genç, bunun bedelini 6 aylık özgürlüğü ile ödeyecek.

İlk Deadpool'un vizyona girmesinden sadece bir hafta sonra, filmin tamamını 'Tre-Von M. King' sayfasından yayınlayan Trevon Franklin'in videosu tam 6,386,456 kişi tarafından izlendi. Bunun üzerinde polis tarafından arama kararı çıkarılan Franklin, 2017'nin Haziran ayında Fresno, California'da yakalandı.

Bir süredir davası görülen Franklin için işlerin yolunda gitmediğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 senedir mahkemesi görülen Franklin, cezasında indirime gidilmesi koşuluyla davacı tarafla anlaşmaya vardı. Böylelikle 6 aylık hapis cezası sonrasında, 1 yıllık kamu hizmeti ve 100 dolarlık mahkeme masrafları ile davadan 'yırtmış' oldu.

Belki de davacı tarafın cezada bu kadar ısrarcı olmasının sebebi de mahkeme dosyasının ortaya çıkmasıyla belli oldu. Franklin, dava açıldıktan bir süre sonra Facebook hesabında şöyle bir gönderi atmıştı:

"Tüm bu saçmalıktan kurtulmanın muhteşem bir yolunu buldum. Hapse girmekle kalmayıp daha bile meşhur olacağım. Bong'umu tüttürüp bu lanet heriflere gülüyorum. Filmi ne kopyaladım ne de başkalarına sattım."