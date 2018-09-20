Deadpool karakteriyle hafızalara kazınan aktör Ryan Reynolds, Transformers serisinin yönetmeni Michael Bay ile birlikte çektiği yeni Netflix filminin setinden bir video paylaştı. Buraya kadar her şey normal, ancak videoda havada uçan araçları görünce biraz şaşıracaksınız.

Transformers serisini takip edenler Michael Bay’in ne kadar usta bir aksiyon yönetmeni olduğunu bilirler. Bay’in çoğu filminde koca bir şehirdeki insanların ihtiyacını karşılayacak kadar çok sayıda otomobil parçalanıyor. Bir başka deyişle taklalar atan arabalar, patlayan kamyonlar ve otobüsler onun işi.

Netflix şu sıralar, Michael Bay yönetimindeki yeni aksiyon filmi 6 Underground için İtalya’nın Floransa kentinde set kurmuş durumda. Sette filmin başrol oyuncusu Ryan Reynolds ise kendi çekiminin olmadığı bir anda, mizah ve aksiyon dozu yüksek bir video kaydedip paylaştı.

Videoda Reynolds, Michael Bay ile film çekmenin verdiği hissi muhteşem bir sakinlikle anlatıyor. Filmin bir aksiyon filmi olduğu detayını ise set ekibine bırakıyor:

"Michael Bay ile film çekmenin en iyi tarafı nedir? Açıkçası bilmiyorum, pek çok insan asıl olayın aksiyon sahneleri olduğunu söylüyor. Benim için en iyi tarafı ise sessiz, durgun olan sahneler."

Bu sırada Raynolds’un arkasındaki set ekibi, yıkım dozu çok yüksek bir kovalamaca sahnesini kayda alıyor.

"Arabamı bunun için ödünç aldığına inanamıyorum"

6 Underground hakkında henüz çok fazla detay yok. Sadece kadrosu ve aksiyonu bol bir film göreceğimiz kesin. Netflix her zaman olduğu gibi bu filmi kendi platformu üzerinden yayınlayacak.