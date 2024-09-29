Death Stranding İçin Birden Fazla Uyarlama Geliyor

Death Stranding'in yaratıcısı Hideo Kojima, oyunun birden fazla uyarlamasının yapım aşamasında olduğunu açıkladı.

Efsanevi yapımcı Hideo Kojima, Death Stranding'in birkaç uyarlamasının yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Bu yapımlar arasında ilk defa Aralık 2023'te duyurulan canlı aksiyon uzun metrajlı filmin de yer aldığı belirtiliyor. Kojima açıklamasında, oluşturduğu markayı her yöne genişlettiğini belirtirken yeni yapımlar üzerinde de çalıştığını belirtiyor.

Kojima Productions'ın kısa ve uzun vadeli planlarına dair açıklamalarda bulunan Kojima, çalıştığı pek çok proje için kişisel bir zaman çizelgesi oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca yapımlarda Guillermo Del Toro, Nicolas Winding Refn ve George Miller gibi isimlerin yer alabileceğine de işaret etti.

Birden fazla yapım geliyor

Kojima, yaptığı açıklamada “Şu anda yapım aşamasında birkaç Death Stranding uyarlama projesi var ama film için yazdığım farklı bir hikâye var. Fakat bunu yönetmek için zamanım yok, bu yüzden ben yönetmeyeceğim.” ifadesini kullandı. Bu da A24 ile birlikte yapılan uzun metrajlı film dışında başka bir filmin de yapım aşamasında olduğunu gösteriyor.

Kojima, amaçlarının sadece oyun hayranlarına yönelik bir film değil, sinemayı seven herkes için bir film yaratmak olduğunu ifade ederken bir Death Stranding evreni yarattıklarını belirtti.

Birçok oyun stüdyosu, çoklu medya evrenleri konseptine yöneliyor. Kolima Productions ise bu alanda ayrı bir avantaja sahip. Zira Hideo Kojima, oyun sektöründeki önemli vizyonerler arasında kabul ediliyor ve yarattığı eserler beyazperdeye uyarlanmaya hazır hikâyeler sunuyor.