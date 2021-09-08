Death Stranding PS5 Özel Sürümü Son Fragman Yayınlandı

Kojima Productions, 24 Eylül'de piyasaya süreceği Death Stranding Director's Cut için son fragmanı da yayınladı. 5 dakika civarında olan fragman, sinematik sahneleriyle PlayStation 5 destekli oyunun nasıl cam gibi görüneceğini ortaya koyuyor.

2019 yılında Kojima Productions imzasıyla yayınlanan ve yayınlandığı dönem hem sevilip hem eleştirilen Death Stranding, bir süredir PlayStation 5 uyumlu yeni versiyonu ile gündemde. "Death Stranding Director's Cut" isimli bu özel versiyon, PlayStation 5 uyumlu grafiklerin yanı sıra yepyeni içerik ve oyun özellikleriyle piyasaya sürülecek. Üstelik şirket, PlayStation 5 sahipleri için yalnızca 10 dolarlık bir yükseltme paketi sunuyor. Böylelikle Death Stranding'i daha önce satın almış oyuncuların yeniden para dökmesine gerek kalmamış olacak.

Death Stranding Director's Cut, PlayStation 5'in dokunsal geri bildirim özelliğini destekleyecek. Bu sayede oyuncular, Dual Sense ile ortamı daha iyi bir şekilde hissedecekler. Ayrıca oyundaki karakterler için de yeni işlevsellikler oluşturan geliştirici ekip, PlayStation 5'in tüm nimetlerinden faydalanacağını gösteriyor. Elbette yüksek grafik kalitesi, rekabetçi sıralama sistemi ve genişletilmiş hikaye özellikleri de Death Stranding Director's Cut'ta yer alacak özellikler olacak.

Kojima, Death Stranding Director's Cut'ın son fragmanını da yayınladı

PlayStation 5 sahiplerine yepyeni bir deneyim sunacak Death Stranding Director's Cut için yeni bir fragman yayınlayan Kojima, böylelikle artık sadece geri sayım yapmaya başladı. Zira pek çok oyuncunun yürüyüş simülasyonu olarak nitelendirdiği Death Stranding'in PlayStation 5 versiyonu, 24 Eylül'de piyasaya sürülecek. Şirket bu süreçte, Death Stranding Director's Cut için yeni bir bilgi ya da fragman paylaşımı yapmayacak.

Death Stranding Director's Cut'ın yaklaşık 5 dakikalık son fragmanı, genel olarak sinematik görüntüler içeriyor. Yüksek çözünürlükte yüklenen fragman, oyunun PlayStation 5 versiyonunun adeta pürüzsüz olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca oyundaki genişletilmiş hikayeyle ilgili bazı detaylar da bu fragmanda bizleri karşılayan detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

İşte Death Stranding Director's Cut'ın son fragmanı