Mars Grup, Cem Yılmaz'ın Yerine Başka Bir Filmle Anlaştı

Normal şartlarda 18 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen Karakomik Filmler'in yerine Üç Harfliler: Adak filmi vizyona girecek.

2018'in son günleri Türk sineması açısından bir meydan muharebesine sahne olmuştu. Film yapımcıları ile Mars Grup, biletlerdeki gelir dağılımı ve 'mısır polemiği' üzerinden birbirine girmiş ve olaylar bir çıkmaza doğru sürüklenmişti.

O dönem, Mars Grup Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, "Seyirciyi filmsiz bırakmayız. Gerekirse yeni Cem Yılmaz'lar çıkarırız" şeklinde açıklamalarda bulunarak hemen herkesin tepkisini çekmişti. Sonraki süreçte bakanlığın gerekli düzenlemeleri yapacağı açıklamasından sonra sular bir miktar durulmuştu.

1 Ocak'ta gösterime girmesi beklenen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin ardından, görünen o ki 18 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak olan Karakomik Filmler de ertelendi. Mars Grup, bu tarihte vizyona girecek filmin yerine Üç Harfliler: Adak filmini vizyona sokacak. Normalde 5 Haziran'da vizyona girmesi beklenen filmin yayın tarihi böylece 6 ay önceye alınarak, Cem Yılmaz'ın filminin çıkacağı güne çekilmiş oldu.