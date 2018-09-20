Yapay zeka artık hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Her alanda karşımıza çıkan yapay zeka, şimdi de müzikleri ruh halinize göre sınıflandırabiliyor.

Çoğu zaman dinlediğimiz müzik türleri ruh halimize göre değişkenlik gösterir. Neşesiz veya melankolik olduğumuz anlarda dinlediğimiz müzikler ile enerjik olduğumuz anlarda dinlediğimiz müzikler birbirinden farklıdır. Deezer’ın yapay zekası ise bu noktada şarkıları ruh hali ve yoğunluğa göre sınıflandırabiliyor.

Ruh halleri ile şarkıları zeki bir şekilde sınıflandırabilen yapay zeka, Arxiv.org’da yayınlanan yeni bir makalede ‘Derin Sinir Ağları ile Ses Şarkılarına Dayalı Müzik Ruhu Algılama’ olarak açıklanıyor. Bir parçayı dinlerken hissettiğiniz duyguyu otomatik olarak algılayan yapay zeka, ses sinyaline ve parçanın şarkı sözlerine odaklanıyor.

Şarkı sözleri sonrası müzikal durumu algılayan yapay zeka teknolojisi, bunun sonucu olarak kişilere duygusal hallerine uygun şarkılar listeliyor. 1.6 milyon şarkı üzerinde eğitilen ses sinyalleri, yüksek oranda doğru sonuçlar verdi. Ancak henüz gelişmekte olan sistem, bazı şarkıları sınıflandıramıyor. Bu sebeple iyileştirilmesi devam eden yapay zeka, ileriki dönemlerde önemli ölçüde geliştirilecektir.