Defenders'i Thanos Değil Netflix Vurdu: Luke Cage de İptal

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filminde Thanos, evrendeki akıllı canlıların yarısının varlığını silmişti. Defenders karakterleri Thanos ile aynı evrende değiller, ancak Netflix'in elindeler.

Netflix'te yayınlanan Daredevil ile başlayan ve Defenders'e ulaşan seride Luke Cage ile de tanışmıştık. Öyle gözüküyor ki Luke Cage'i bir süre göremeyeceğiz.

İlk olarak Iron Fist serisinin sona erdirildiğini öğrenmiş ve oldukça da şaşırmıştık. Yapımında neredeyse sona gelinen sezon bir anda çöpe atılmıştı. Şimdi de Luke Cage'in fişinin çekilmesiyle beraber The Defenders kadrosu ikiye inmiş durumda: Jessica jones ve Daredevil.

İkinci sezonu ilk sezonu kadar iyi olmasa da epey beğenilen ve insanların merakla beklediği üçüncü sezonun iptali büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Özellikle siyahi Amerikalıların idol haline getirdiği Cage'in dizisinin iptal edilmesini kimse beklemiyordu.

İptal kararının arkasında ise yaratıcı anlamda yaşanan anlaşmazlıklar olduğu söyleniyor. Daha önce de dizinin 13 olan bölüm sayısının 10'a indirilmesi konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Her ne kadar Luke Cage'i oynayan Mike Colter'dan bir açıklama gelmediyse de Iron Fist'i oynayan Rinn Jones yaptığı İnstagram paylaşımı ile Luke Cage ekibine destek verdi.