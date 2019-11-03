Hindistan’ın Başkenti, ‘Zehirli' Dumanlarla Kaplandı

Hava kirliliğinin en yüksek seviyelere ulaştığı ülkelerin başında gelen Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, egzoz dumanları ve endüstriyel emisyonlar yüzünden zehirli dumanlarla kaplandı. Şok edici koşullar yüzünden şehir genelinde eğitime ara verildi ve uçuşlar ertelendi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi, son yılların en yüksek seviyesi olarak nitelendirilen zehirli ve toksik gaz bulutuyla kaplandı. Son yıllarda yaşanan en yüksek seviyeye ulaşan gaz bulutları yüzünden politikacılar birbirlerini suçladı ve uçuşlar ertelendi ya da iptal edildi.

20 milyondan fazla insanın yaşadığı mega kentte her kış benzer olaylar yaşanıyor. Bu noktada şehrin oldukça kalabalık olan nüfusundan kaynaklı olarak zehirli egzoz dumanları, endüstriyel emisyonlar ve komşu bölgelerde yer alan çiftliklerdeki anız yakma işlemleri sonrasında ortaya çıkan zehirli dumanların bu olaya sebebiyet verdiği biliniyor.

Şehirde okullar tatil edildi ve acil durum ilan edildi:

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Delhi Genel Sekreteri Arvind Kejriwal, kirliliğin dayanılmaz seviyelere ulaştığını belirtti. Yerel halkın yaşam standartlarını oldukça düşüren hava kirliliği yüzünden insanlar, şehirde maskelerle gezmeye başladı. Bununla birlikte pek çok kişinin boğaz ve göz yanması şikâyeti ile doktora gittiği belirtiliyor.

Hava kirliliğinden kaynaklı olarak şehir genelindeki uçuşlar da aksadı. Görünürlüğün oldukça az olduğu şehirde ülkenin başta gelen havayolu şirketlerinden Air India ve Vistara, pazar günü uçuşlarının geciktiğini veya Delhi havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu.

Sağlığa ciddi zararları bulunan şok edici koşullar yüzünden şehir genelinde eğitime ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, Delhi genelindeki okullarda eğitime salı gününe kadar ara verildiğini ayrıca devam eden tüm inşaatların da durdurulduğunu açıkladı. Şehirde pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzer trafiği azaltmak için tek/çift plaka şemasına geçilecek ve araçlar belirli günlerde trafiğe çıkabilecek.

Geçtiğimiz yıl BM tarafından yayınlanan bir raporda, dünyanın en kirli 15 kentinden 14'ünün Hindistan'da bulunduğu ortaya çıkmıştı. ABD’de yapılan benzer bir çalışmada ise ülke genelinde kirliliğe bağlı olarak her yıl bir milyon insanın öldüğü açıklandı.