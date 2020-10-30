"Deli mi Ne?" Şimdi de Dolandırıcılık İddialarıyla Gündemde

Ahmet Tarık Baysan adlı bir YouTuber tarafından ortaya atılan iddialara göre "Deli mi Ne?" adlı YouTube kanalı, YouTube Katıl sisteminin en üst abonelik seçeneğinden insanlara yüz yüze görüşme vaadinde bulup görüşme gerçekleştirmeyerek dolandırıcılık yapıyor.

Daha önce İstanbul’da düzenlenen Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçında sahaya atlayarak tepki toplayan ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen “Deli Mi Ne?” isimli Youtube kanalının saibi Ali Abdüsselam Yılmaz’ın adı bu sefer de dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi.

Ahmet Tarık Baysan ve Mustafa C. isimli iki Youtuber, CİMER’e yaptıkları suç duyurusunda “Deli Mi Ne?” isimli Youtube kanalının ekibiyle tanışmak için 673 TL ücret ödediklerini, ancak ekibin tanışma vaadini yerine getirmediğini iddia etti. Deli Mi Ne? ekibinin kendileri gibi başka insanları da tanışma vaadiyle dolandırdığını iddia eden iki YouTuber’ın şikayet başvurusu, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Konuyla ilgili olarak YouTube kanalına bir video yükleyen Ahmet Tarık Baysan, Deli Mi Ne? kanalının ‘Katıl’ seçeneklerinden 673 TL’lik aboneliğe üye olduklarını ve kanalın bu abonelik karşılığında özel içerik, çekiliş ve yüzyüze görüşme vaatlerinde bulunduğunu, ancak aboneliğinin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen ne bir özel içerik ne çekiliş ne de yüz yüze görüşme gerçekleştiğini ifade etti.

Yayınladığı videoda Ali Abdüsselam Yılmaz hakkında son derece dikkat çekici iddialar ortaya atan ve Deli Mi Ne? ekibinin farklı kişileri de dolandırdığını iddia eden Ahmet Tarık Baysan, söz konusu olayla ilgili olarak yasal süreç başlatacağını belirtiyor. Baysan’ın Ali Abdüsselam Yılmaz hakkındaki dolandırıcılık iddialarını ortaya attığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.