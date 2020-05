Deliver Us The Moon'un Switch'e Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz senenin ekim ayında PC’ye, Nisan 2020’de ise PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına gelen Deliver Us The Moon’un Nintendo Switch için çıkış tarihi belli oldu.

Son yıllarda farklı platformlarda yayınlanan birçok oyun, Nintendo’nun en yeni konsolu olan Nintendo Switch’e de uyarlanmaya başladı. Bu trend, giderek daha fazla oyun dâhil edilerek daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Wired Productions ve Keoken Interactive, Deliver Us The Moon’un ağustos ayında Nintendo platformuna geleceğini duyurdu. Hatta oyunun Switch’e çıkış tarihi net olarak da verildi: 14 Ağustos. 2019 yılında çıkan bu bilim kurgu oyunun Switch platformuna geleceği hâlihazırda biliniyordu ancak kesin tarih belli değildi. Ayrıca oyunun platforma geleceği bu tarih, sadece Kuzey Amerika için değil Avrupa için de geçerli. Deliver Us The Moon 2019 yılında PC’ye çıkan ve bu sene nisan ayı içerisinde PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına da yolunu bulan Deliver Us The Moon’un genel olarak oyuncular tarafından beğenildiğini söylememiz mümkün. Oyunun Metacritic’teki kullanıcı puanları 7,2’den 8’e kadar uzanırken Steam’deki 1.645 yorumun %87 olumlu. Oyunun kendisine gelecek olursak Deliver Us The Moon, Dünya’nın doğal kaynaklarının tükendiği apokaliptik bir yakın gelecekte geçiyor. Dünyada hayatta kalmaya çalışılırken bir astronot, insanlığı yok olmaktan kurtarmak için yalnız başına Ay’a gönderilir. Bu konu, birçok bilim kurgu yapımında kullanılsa da oyun, konuyu yüzeysel bir şekilde değil daha da derinlere inerek işliyor. Oyun, Steam sayfasında şöyle tanımlanıyor: “Dünya Uzay Ajansı (World Space Agency), Ay’ı kolonize etmiş ve buradan işletilmektedir ta ki Dünya ile tüm iletişimin kesildiği ve enerji kaynağının kaybolduğu o geceye kadar. Şimdi, yıllar sonra Dünya’daki son astronot olarak ne olduğunu öğrenmek ve insanlığı kurtarmak için ölüm kalım görevine çıkıyorsun.” İLGİLİ HABER Animal Crossing: New Horizons, Tüm Zamanların En Hızlı Satılan 3. Nintendo Oyunu Oldu Oyunun Nintendo Switch’te ne kadara satılacağı henüz belli değil ancak Switch’e gelen oyunların diğer platformlara göre nispeten biraz daha pahalı olduğunu düşünürsek aynısı Deliver Us The Moon için de geçerli olabilir. Ayrıca oyunun Steam fiyatı 40 TL.

Kaynak : https://comicbook.com/gaming/news/nintendo-switch-lite-deliver-us-the-moon-release-date/

 1 0 0 0 0